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RT تكشف مكان انطلاق الطائرتين اللتين استهدفتا قاعدة عين الأسد غربي العراق (صورة)

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RT تكشف مكان انطلاق الطائرتين اللتين استهدفتا قاعدة عين الأسد غربي العراق (صورة)
AP International Coalition
إسقاط طائرة مسيرة
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حصلت RT على معلومات حول مكان انطلاق الطائرتين اللتين استهدفتا قاعدة عين الأسد غربي العراق.

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وقالت مصادر لـRT، إن "الطائرتين اللتين استهدفتا القاعدة، انطلقتا من جزيرة جبة في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار".

وأضافت، أن "الطائرتين بدائيتي الصنع".

وأشارت المصادر، إلى أن "الطائرتين كانتا باتجاه قوات التحالف الدولي في القاعدة".

RT تكشف مكان انطلاق الطائرتين اللتين استهدفتا قاعدة عين الأسد غربي العراق (صورة)


المصدر: RT

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