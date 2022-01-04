RT تكشف مكان انطلاق الطائرتين اللتين استهدفتا قاعدة عين الأسد غربي العراق (صورة)

حصلت RT على معلومات حول مكان انطلاق الطائرتين اللتين استهدفتا قاعدة عين الأسد غربي العراق.

إقرأ المزيد

وقالت مصادر لـRT، إن "الطائرتين اللتين استهدفتا القاعدة، انطلقتا من جزيرة جبة في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار".

وأضافت، أن "الطائرتين بدائيتي الصنع".

وأشارت المصادر، إلى أن "الطائرتين كانتا باتجاه قوات التحالف الدولي في القاعدة".



المصدر: RT