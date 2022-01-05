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بن فرحان وبلينكن يبحثان العلاقات بين بلديهما والأوضاع في المنطقة

أخبار العالم العربي

بن فرحان وبلينكن يبحثان العلاقات بين بلديهما والأوضاع في المنطقة
Aleks Taurus / Legion-Media
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أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية فيصل بن فرحان تلقى أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحسب الوكالة، فقد استعرض الطرفان خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة و"سبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك".

وأضافت الوكالة أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال "العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم".

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المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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