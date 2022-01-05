بن فرحان وبلينكن يبحثان العلاقات بين بلديهما والأوضاع في المنطقة

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية فيصل بن فرحان تلقى أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحسب الوكالة، فقد استعرض الطرفان خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة و"سبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك".

وأضافت الوكالة أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال "العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم".

إقرأ المزيد

والشهر الماضي أكدت الخارجية الأمريكية وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، معتبرة أن الحوثيين هم العائق الذي يحول دون تقدم الحل الدبلوماسي في اليمن.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية