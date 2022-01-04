موريتانيا.. حالتا وفاة و825 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل حالتي وفاة و825 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا من 490 حالة أمس.

وفي نشرتها اليومية حول الوضعية الوبائية قالت الوزارة إنه تم تسجيل 55 حالة شفاء، وأوضحت أنها توصلت لتلك الإحصاءات بعد إجراء 3706 فحوص في عموم البلاد، منها 3525 فحصا سريعا (TDR)، و181 فحصا للحمض النووي (PCR).

إقرأ المزيد

وأوضحت الوزارة أن الحالات النشطة وصلت إلى 3242، بينها 3177 حالة دون أعراض، و44 حالة خفيفة، و21 حالة حرجة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 43497 إصابة، بينها 39381 حالة شفاء و874 حالة وفاة.

يذكر أن وكالة الأنباء الموريتانية كانت أعلنت أمس إصابة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالفيروس.

المصدر: " وكالة الأنباء الموريتانية"