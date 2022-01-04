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إصابة رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني بكورونا

أخبار العالم العربي

إصابة رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني بكورونا
Gettyimages.ru
فيروس كورونا
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أعلنت الرئاسة الموريتانية اليوم الثلاثاء إصابة رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة.

وذكرت الرئاسة أن ولد الشيخ الغزواني خضع لفحوصات بعد إصابته بالزكام وأن التحاليل أظهرت إصابته بفيروس كورونا.

وتشهد موريتانيا في الآونة الأخيرة موجة متزايدة من الإصابات بالفيروس.

وقررت موريتانيا إغلاق الملاعب أمام الجمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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