الأردن.. كلمة "العجز الجنسي" تثير ضحكات النواب (فيديو)
AFP
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أثارت كلمة "العجز الجنسي" التي صدرت عن النائب الأردني رائد السميرات بشكل خاطئ، ضحكات أعضاء مجلس النواب.
وقال السميرات إن رئيس اللجنة القانونية افترض أنه إذا أصيب النائب بـ"عجز جنسي"، ليصحح فورا ما تحدث فيه ويعتذر للجميع وقال "عجز كلي".
وقرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي حذف المصطلح من محضر الجلسة وسط ضحكاته.
المصدر: موقع "خبرني" الأردني
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