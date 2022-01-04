وزير الصحة اللبناني يحذر من فتح المدارس

حذر وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، اليوم الثلاثاء، من أن فتح المدارس سيؤدي حتما إلى تسهيل انتشار فيروس كورونا.

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وفي سلسلة تغريدات في موقع "تويتر"، قال الأبيض: "في اجتماع اليوم في وزارة التربية والتعليم العالي، ليس السؤال المهم ما إذا كان ينبغي أن تظل المدارس مغلقة بسبب تسونامي أوميكرون. السؤال هو كيف تستأنف الدروس بأمان، للطلاب والمعلمين والإداريين والأسر والمجتمع بشكل عام".

واعتبر أنه "يجب على المدارس التأكد من اتباع الجميع تدابير السلامة، وأهمها ارتداء الكمامة". وقال: "لم يكن سلوك الأهل والمجتمع في الأيام القليلة الماضية مثالا جيدا. في الشتاء، سيكون من الصعب استخدام التهوئة الطبيعية للحفاظ على الهواء نظيفا ومنع انتشار الفيروس".

٦/١ في اجتماع اليوم في وزارة التربية والتعليم العالي، ليس السؤال المهم ما إذا كان ينبغي أن تظل المدارس مغلقة بسبب تسونامي أوميكرون. السؤال هو كيف تستأنف الدروس بأمان، للطلاب والمعلمين والإداريين والأسر والمجتمع بشكل عام. — Firass Abiad (@firassabiad) January 4, 2022

ورأى وزير الصحة أن "معدل اللقاح في المدارس لا يزال منخفضا، لكن الجهود جارية لمعالجة هذه الموضوع. أوثبتت اللقاحات أنها أداة فعالة ضد العدوى الشديدة. ومع ذلك، لا يزال العديد من الاهل مترددين وغير مستعدين للسماح لأولادهم باخذ اللقاح. هذا مؤسف".

وقال: "النتائج السلبية الخاطئة وحاملو العدوى اللذين لا تظهر عليهم الأعراض يعيقون جهود الاحتواء. وسيؤدي فتح المدارس حتما إلى تسهيل انتشار الفيروس". وسأل "هل بقدرة النظام الصحي المرهق التعامل مع ذلك؟".

وأضاف: "سيعتمد هذا على عدد المرضى الذين هم بحاجة لدخول المستشفى وتوفر قدرة استيعابية لاستقبالهم"، موضحا أن متحور أوميكرون "يسبب عدوى أقل شدة، وتعمل وزارة الصحة بجد لزيادة عدد أسرة الكورونا. لكن هناك حدود لما يمكن القيام به، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص عدد الأطباء والممرضات".

المصدر: RT