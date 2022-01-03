ميقاتي يتبرأ من تصريح نصر الله عن السعودية

تبرأ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من تصريح الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله عن السعودية، الذي قال إن "الإرهابي هو الذي يصدر الفكر الداعشي الوهابي إلى العالم وهو أنتم".

وقال ميقاتي: "طالما دعونا إلى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الإساءة إلى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا إلى أن يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه".

وشدد على أن "ما قاله سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء، لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين. وليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصا دول الخليج".

وأضاف: "فيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء إلى اللبنانيين أولا وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانيا"، داعيا الجميع إلى "الرأفة بهذا الوطن وابعاده عن المهاترات التي لا طائل منها".

وقال: "لنتعاون جميعا لاخراج اللبنانيين من وحول الأزمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم أسس الدولة وننطلق في ورشة الانقاذ المطلوبة... بالله عليكم ارحموا لبنان واللبنانيين وأوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"