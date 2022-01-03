تعرّض قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا لقصف صاروخي للمرة الثانية خلال 72 ساعة

تعرضت قاعدة القوات الأمريكية في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق سوريا لقصف بالصواريخ وقذائف الهاون من جهة مجهولة، للمرة الثانية خلال 72 ساعة.

وأكدت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط شرقي سوريا، تعرضت للقصف مساء اليوم الاثنين، حيث سمعت أصوات انفجارات متتالية وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط الحقل دون أي معلومات عن تسجيل إصابات بين صفوف الجنود الأمريكيين.

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وأضافت أن القصف أعقبه تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والمروحي الأمريكي لتمشيط محيط حقل العمر النفطي والمناطق الزراعية على سرير نهر الفرات، بالجهة المقابلة لمدينة الميادين بحثا عن المصادر التي أطلقت منها القذائف.

المصدر: "سبوتنيك"