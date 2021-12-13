أنباء عن قصف صاروخي استهدف قاعدة أمريكية في سوريا

أفادت مصادر محلية بتعرض قاعدة القوات الأمريكية في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير االزور شرق سوريا، مساء اليوم الاثنين، لقصف صاروخي.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن عددا من القذائف الصاروخية سقطت على القاعدة التي تتمركز فيها قوات للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط السورية.

وأكدت مصادر محلية في محيط القاعدة لـ"سبوتنيك" سماع دوي 4 انفجارات متتالية وتصاعد أعمدة الدخان بمحيط حقل العمر النفطي الذي تتخذه قوات التحالف الدولي كقاعدة لا شرعية لها شرق دير الزور.

وبينت المصادر أن تحليقا مكثفا لطيران مسير تابع للقوات الأمريكية نشط على الفور في أجواء الحقل النفطي.

كما نقلت جريدة "الوطن" عن مصادر محلية في ريف دير الزور أن قاعدة القوات الأمريكية في حقل العمر النفطي تعرضت لقصف صاروخي متحدثة عن تصاعد أعمدة الدخان من الموقع.

بدورها، أفادت وكالة "سانا" الرسمية بوقوع هجوم مسلح على مركز ناحية بلدة ذيبان التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" والقريبة من القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي.

وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال وشمال شرق سوريا لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة بالتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي".

وصادق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء 900 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها في منطقة الجزيرة.

المصدر: وكالات