الجيش يشيع جنودا سقطوا في هجوم البادية السورية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3j9
شيعت حمص ظهر اليوم من المشفى العسكري بالمحافظة جثامين خمسة جنود من الجيش السوري قتلوا نتيجة تعرض حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابـي صاروخي في البادية السورية.
وشارك بالتشييع عدد من الضباط والمسؤولين السوريين.
وتعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي أمس في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية من مجموعة من تنظيم داعـش الإرهابي، والذي أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة عشرين آخرين بجروح.
المصدر: الوطن
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.