الجيش يشيع جنودا سقطوا في هجوم البادية السورية

شيعت حمص ظهر اليوم من المشفى العسكري بالمحافظة جثامين خمسة جنود من الجيش السوري قتلوا نتيجة تعرض حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابـي صاروخي في البادية السورية.

وشارك بالتشييع عدد من الضباط والمسؤولين السوريين.

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وتعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي أمس في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية من مجموعة من تنظيم داعـش الإرهابي، والذي أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة عشرين آخرين بجروح.

المصدر: الوطن