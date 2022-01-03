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الجيش يشيع جنودا سقطوا في هجوم البادية السورية

أخبار العالم العربي

الجيش يشيع جنودا سقطوا في هجوم البادية السورية
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شيعت حمص ظهر اليوم من المشفى العسكري بالمحافظة جثامين خمسة جنود من الجيش السوري قتلوا نتيجة تعرض حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابـي صاروخي في البادية السورية.

وشارك بالتشييع عدد من الضباط والمسؤولين السوريين.

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"سانا": مقتل 5 جنود وإصابة العشرات إثر تعرض حافلة نقل عسكرية لهجوم صاروخي في البادية السورية

وتعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي أمس في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية من مجموعة من تنظيم داعـش الإرهابي، والذي أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة عشرين آخرين بجروح.

المصدر: الوطن

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