"سانا": مقتل 5 جنود وإصابة العشرات إثر تعرض حافلة نقل عسكرية لهجوم صاروخي في البادية السورية

أفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر عسكري بمصرع 5 جنود وإصابة العشرات إثر تعرض حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي، أمس الأحد، في البادية السورية، من قبل مجموعة من "داعش".

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ونقلت "سانا" عن المصدر العسكري قوله: "حوالي الساعة 19.00 يوم 2 يناير 2022، تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية، من قبل مجموعة من تنظيم" "داعش" الإرهابي، وتلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 ميليمتر، ما أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح".

المصدر: "سانا"