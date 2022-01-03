 
مباشر

"سانا": مقتل 5 جنود وإصابة العشرات إثر تعرض حافلة نقل عسكرية لهجوم صاروخي في البادية السورية

أخبار العالم العربي

sANA
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3fo

أفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر عسكري بمصرع 5 جنود وإصابة العشرات إثر تعرض حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي، أمس الأحد، في البادية السورية، من قبل مجموعة من "داعش".

إقرأ المزيد
تنظيم
تنظيم "سرايا قاسيون" يتبنى تفجير حافلة للجيش السوري في دمشق  

ونقلت "سانا" عن المصدر العسكري قوله: "حوالي الساعة 19.00 يوم 2 يناير 2022، تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية، من قبل مجموعة من تنظيم" "داعش" الإرهابي، وتلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 ميليمتر، ما أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح".

المصدر: "سانا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا