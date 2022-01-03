محاكمة قائد الجيش التونسي الأسبق بتهمة القتل بأحداث "القصبة 2" وسط أنباء عن حقائق ستكشف لأول مرة
AP Hassene Dridi
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يمثل قائد الجيش التونسي الأسبق الجنرال المتقاعد رشيد عمار اليوم الاثنين أمام إحدى دوائر العدالة الانتقالية بتهمة القتل أثناء أحداث 25 و26 و27 فبراير 2011، وفق وسائل إعلام محلية.
ونقلت إذاعة "موازييك إف إم" عن القاضي الإداري السابق أحمد صواب، محامي رشيد عمار، قوله إن "الجنرال قائد أركان الجيوش الثلاثة سابقا، سيكشف حقائق لأول مرة خلال هذه الجلسة"، وذلك في إطار محاكمته بالأحداث التي عرفت بـ"أحداث القصبة 2".
المصدر: "موازييك إف إم"
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