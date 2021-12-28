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تونس.. وزيرة العدل تأذن بفتح "بحث تحقيقي" في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

أخبار العالم العربي

تونس.. وزيرة العدل تأذن بفتح
Reuters
من جنازة الرئيس التونسي الأسبق الباجي قائد السبسي
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أذنت وزيرة العدل في تونس بفتح بحث تحقيقي في ملابسات واقعة وفاة رئيس الجمهورية الأسبق الباجي قائد السبسي وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث.

وأفاد موقع "موزاييك أف إم" بأن "وزيرة العدل ليلى جفال أذنت طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي في ملابسات واقعة وفاة رئيس الجمهورية الأسبق الباجي قائد السبسي وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث".

وكان السبسي، قد تعرض إلى وعكة صحية، في نهاية يونيو 2019، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة، حيث تلقى العلاج، وتوفي يوم 25 يوليو 2019.

المصدر:"موزاييك أف إم"

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