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الثاني من أبريل أول أيام شهر رمضان فلكيا

أخبار العالم العربي

الثاني من أبريل أول أيام شهر رمضان فلكيا
Gettyimages.ru
رمضان
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أعلن إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أنه تبقى على حلول شهر رمضان المبارك ثلاثة أشهر.

وتوقع إبراهيم الجروان أن يبدأ الشهر الكريم فلكيا في 2 أبريل.

وأوضح الجروان أن القمر الجديد ولد يوم الأحد على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات.

وذكر أن فرصة رصد الهلال مساء غد واردة، ليكون الثلاثاء 4 يناير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيا.

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية

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