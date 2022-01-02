في ذكرى اغتيال المهندس وسليماني.. محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين

أكد مراسل RT في العراق، أن محافظات عراقية أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين في ذكرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وذكر مراسلنا، أن 5 محافظات في وسط وجنوب العراق، ستعطل الدوام الرسمي يوم غد في الذكرى الثانية لاغتيال المهندس وسليماني.

وأضاف، أن المحافظات التي ستعطل الدوام هي كربلاء والنجف وواسط وديالى والديوانية.

وأشار مراسلنا إلى وجود أنباء لتعطيل الدوام في 3 محافظات أخرى وهي ذي قار والبصرة والمثنى.

المصدر: RT