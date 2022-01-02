الأمن الفلسطيني يضبط أكثر من 28 كغ من المخدرات في قلقيلية

ضبطت الشرطة وجهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية أكثر من 28 كيلوغراما من مخدر الماريغوانا جنوب مدينة قلقيلية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان له إنه "بناء على معلومات وصلت إلى جهاز الاستخبارات العسكرية بمحافظة قلقيلية تفيد بوجود كمية من المخدرات في منطقة قريبة من جدار الفصل العنصري جنوب مدينة قلقيلية، تحركت على الفور إلى المكان قوة من فرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة وقوة من جهاز الاستخبارات العسكرية، وعند وصولها تمكنت من ضبط كمية كبيرة من مادة يشتبه أنها الماريغوانا المخدرة بلغ وزنها 28.580 كيلوغراما".

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وأضاف أنه "تم التحفظ على المضبوطات، فيما يجري البحث والتحري من قبل فرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة عن المشتبه فيهم بإخفائها في المنطقة".

المصدر: "وفا"