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لجنة الأطباء في السودان: مقتل متظاهرين اثنين برصاص قوات الأمن في الخرطوم

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لجنة الأطباء في السودان: مقتل متظاهرين اثنين برصاص قوات الأمن في الخرطوم
AFP
لجنة الأطباء في السودان: مقتل متظاهرين اثنين برصاص قوات الأمن في الخرطوم
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قالت لجنة الأطباء في السودان مساء يوم الأحد إن متظاهرين اثنين من المناهضين للانقلاب قتلا برصاص قوات الأمن في الخرطوم.

وأضافت اللجنة أن أحد الضحايا لم يتم التعرف على بياناته إثر إصابته بالرصاص في الصدر من قبل قوات الأمن خلال مشاركته في مليونية 2 يناير في مواكب محلية بأم درمان.

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وذكرت أن عدد القتلى الذين حصدتهم "آلة الإنقلاب" ارتفع إلى 56 قتيلا، بينهم 14 شهيد في عهد الاتفاق الأخير.

وأفاد مراسل RT بأن السلطات أغلقت الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم بعد الإعلان عن مليونيه تتوجه إلى القصر.

وصرح بأن العاصمة شهدت اختناقا مروريا الإغلاق غير المعلن وتكدس المواطنين على الجسور.

وأشار إلى قوات الأمن أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع على متظاهرين في محيط القصر.

وأوضح أنه تم قطع خدمة الانترنت عن الهواتف المحمولة وقطع شبكة الاتصالات أيضا.

المصدر: RT

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