ليبيا.. السلطات تفرج عن وزيرة الثقافة مبروكة توغي

أفادت وكالة الأنباء الليبية بالإفراج عن وزيرة الثقافة والتنمية مبروكة توغي اليوم الأحد، بعد حبسها احتياطيا بأوامر من النائب العام بوقت سابق على ذمة االتحقيق بتهم فساد مالي.

وأكد أمين سر مكتب وزيرة الثقافة (عثمان ماي) إفراج النيابة العامة عن الوزيرة مبروكة توغي.

وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة انتقد خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الخميس الفائت، احتجاز الوزراء "استنادا لقوانين بالية".

ورحبت وزارة الثقافة في بيانها أمس بما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء ووزيرة العدل، خلال الاجتماع العادي العاشر لمجلس الوزراء بشأن اعتقال الوزيرة، مطالبة بسرعة تشكيل اللجنة التي ترأسها وزيرة العدل، لمتابعة ملابسات عملية الاعتقال.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية