شوارع الكويت تغرق.. الأمطار تعطل المدارس وتثير مطالبات بمحاسبة وزيرة سابقة

أعلنت الكويت وقف الدراسة الاثنين في كافة المدارس الحكومية وذلك بسبب الظروف الجوية التي تسببت بإغلاق الجسور والشوارع، وسط تعالي المطالب بضرورة محاسبة ورحيل وزيرة الأشغال السابقة.

وأشار وزير التربية ووزير التعليم العالي في الكويت د. علي المضف إلى أن العمل جار من قبل قيادات وزارة التربية ومسؤولي المناطق لرصد حالة المدارس واتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لحل أي مشاكل أو أضرار تكون قد تعرضت لها جراء الامطار الغزيرة الحالية.

وطالبت شخصيات ونشطاء بضرورة محاسبة ورحيل رنا الفارس والتي كانت تشغل منصب وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت.

وجاءت المطالبات بعدما تسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على الكويت خلال الساعات الماضية بإغلاق الأنفاق والجسور والشوارع بسبب تراكم وتجمع مياه الأمطار.

ا.د.حسين الهدبا رنا الفارس:

رحيلچ أصبح مطلب الآن، صار لچ ٣ سنوات ونفق الغزالي والمنقف وغيرهم يغرقون بكل نزلة مطر من قبل تستلمين الوزارة ومن عقب ما استلمتي، وماحركتي شئ ولا عالجتي الخلل الموجود، لذلك قدمي الاستقالة الآن خلي غيرج يسنّع شوارعنا وجسورنا وأنفاقنا.@HusainAlhadbapic.twitter.com/Qn1oYTJ4cQ — مرسال نيوز (@Mersal_News) January 2, 2022

مبارك بن خجمة: خروج د. رنا الفارس من الأشغال لا يعفيها من المسؤولية عما يحدث اليوم في شوارع الكويت من أضرار بسب الأمطار .. أعطيت لها فرصة في كورونا بسبب الحظر للعمل والإصلاح لكنها أخفقت وتكرر مسلسل أضرار الأمطار. pic.twitter.com/6TUyXOnPkF — المجلس (@Almajlliss) January 2, 2022

من جانبها أعلنت قوة الإطفاء العام أن فرقها تعاملت منذ الصباح اليوم الأحد مع 103 بلاغات، وتم إنقاذ 106 أشخاص معظمهم كانوا عالقين في تجمعات للمياه في الطرق والمنازل نتيجة هطول الأمطار في البلاد.

وقالت القوة في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام، إن معظم البلاغات تركزت في محافظتي حولي والفروانية، متوقعة زيادة عدد البلاغات خلال الساعات القادمة إذا استمر هطول الأمطار.

وناشدت المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية إلى حين استقرار الأحوال الجوية.

فرق طوارئ الحرس الوطني تقدم الدعم والإسناد بسحب تجمعات المياه في مطار الكويت الناجمة عن موجة الأمطار لتسهيل حركة السير من وإلى مطار الكويت الدولي . pic.twitter.com/tAVp7ru6d7 — صحيفة اليوم السابع الكويتية (@elyoom7) January 2, 2022

الشوارع في جنوب الكويت الفحيحيل غرقت pic.twitter.com/txz5hoFbJP — شبكة طقس الكويت والخليج (@q8_net_weather) January 2, 2022

طوارئ الحرس الوطني تسحب تجمعات المياه في مطار الكويت #امطار_الخير#وزارة_الاشغالpic.twitter.com/zTgt5krQ8d — جريدة البيان الإخبارية (@Bayan_kw) January 2, 2022

المصدر: RT