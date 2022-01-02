الصدر يدعو لـ"الاقتداء بالغرب" في منع الاحتفالات بعيد رأس السنة ويقترح 12 بديلا

طرح زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر 12 مقترحا بديلا "إن كان لا بد من الاحتفال برأس السنة الميلادية"، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا في البلاد.

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وكتب الصدر عبر "تويتر" أمس السبت: "أقدم بعض المقترحات لتكون بديلا مقبولا عن التجمعات غير الصحية والشرعية والخارجة عن العرف الاجتماعي".

وأوصى الصدر بالتصدق على الفقراء، والتزاور والتواصل الاجتماعي مع الأهل والاصدقاء، والأقارب، وزيارة المرضى، وتوزيع الهدايا، وإقامة الولائم، وتقديم بطاقات التهنئة، وإقامة المسابقات، والسفر أو السياحة داخليا أو خارجيا.

كما جاء ضمن مقترحات الصدر "إقامة احتفال كندوة أو مؤتمر مع توفر الشروط الصحية"، وتزيين المحال والمنازل والشوارع و"استخدام المفرقعات الأمينة دون الرمي بالأسلحة النارية"، ورفع النشيد الوطني "من دون إزعاج الآخرين".

وفي منشور آخر نشره عبر "تويتر" في وقت سابق السبت، انتقد الصدر "الاحتفالات الضخمة" التي تجري في كل رأس سنة ميلادية، مشيرا إلى أنه في ظل تفشي جائحة كورونا تعتبر هذه "التجمعات الخارجة عن نطاق الوقاية الشرعية والأدبية والأخلاقية والجتماعية" أحد أسباب انتشاره.

ودعا الصدر إلى الاقتداء بالغرب "في تطبيقاته العلمية والعملية والصحية"، منوها إلى أن "بعض الدول الأوروبية منعت التجمعات والاحتفالات برأس السنة بسبب الوباء المتفشي".

المصدر: RT



