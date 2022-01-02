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أمن الدولة السعودي يصدر تحذيرا بشأن التبرع لجهات خارجية مجهولة (فيديو)

أخبار العالم العربي

أمن الدولة السعودي يصدر تحذيرا بشأن التبرع لجهات خارجية مجهولة (فيديو)
Sputnik Sputnik
العلم السعودي
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أصدرت رئاسة أمن الدولة السعودية تحذيرا من التبرع لجهات خارجية مجهولة، مشددة على أن ذلك التبرع يعرض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

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وفي مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت رئاسة أمن الدولة أن "من يريد التبرع للخارج، فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات لخارج السعودية هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

المصدر: RT

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