أمن الدولة السعودي يصدر تحذيرا بشأن التبرع لجهات خارجية مجهولة (فيديو)
Sputnik Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s392
أصدرت رئاسة أمن الدولة السعودية تحذيرا من التبرع لجهات خارجية مجهولة، مشددة على أن ذلك التبرع يعرض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وفي مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت رئاسة أمن الدولة أن "من يريد التبرع للخارج، فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات لخارج السعودية هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".
احذر…! pic.twitter.com/R4e32rP3M9— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) January 1, 2022
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.