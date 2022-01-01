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هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام وأرجاء المطاف بمكة المكرمة (فيديو)

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هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام وأرجاء المطاف بمكة المكرمة (فيديو)
Saudi General Presidency for the affairs of the Grand Mosque and the Prophet's Mosque / AFP
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هطلت أمطار غزيرة على الحرم المكي يوم السبت بينما واصل المعتمرون والمتواجدون بالمسجد الحرام أداء مناسك العمرة والصلاة وسط تلك الأجواء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأمطار وسادت حالة من البهجة والسعادة بين المعتمرين والمصلين.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، استمرار هطول الأمطار في مناطق الحدود الشمالية ومنطقة مكة المكرمة.

المصدر: وكالات

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