هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام وأرجاء المطاف بمكة المكرمة (فيديو)
هطلت أمطار غزيرة على الحرم المكي يوم السبت بينما واصل المعتمرون والمتواجدون بالمسجد الحرام أداء مناسك العمرة والصلاة وسط تلك الأجواء.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأمطار وسادت حالة من البهجة والسعادة بين المعتمرين والمصلين.
امطار غزيرة الان في الحرم المكي الشريف #امطار_مكهpic.twitter.com/UKxqY0Nba8— علوم الامطار (@UloomAlmtar) January 1, 2022
#مكه_الان امطار الحرم😩♥️♥️♥️🌧 pic.twitter.com/PwutvLdXbG— لولوه💎 (@l0_lllll) January 1, 2022
وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، استمرار هطول الأمطار في مناطق الحدود الشمالية ومنطقة مكة المكرمة.
#فيديو— صحيفة المدينة (@Almadinanews) January 1, 2022
امطار على مكة المكرمة "اللهم صيباً نافعاً"#صحيفة_المدينة#مكة_المكرمة#مكة_الان
تصوير - منصور السندي pic.twitter.com/Y7Wlm8TgTR
#مكة_الان— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 1, 2022
أمطار الرحمة 🕋🤲#المسجد_الحرامpic.twitter.com/xpIhUwYKym
المصدر: وكالات
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