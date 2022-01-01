هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام وأرجاء المطاف بمكة المكرمة (فيديو)

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هطلت أمطار غزيرة على الحرم المكي يوم السبت بينما واصل المعتمرون والمتواجدون بالمسجد الحرام أداء مناسك العمرة والصلاة وسط تلك الأجواء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأمطار وسادت حالة من البهجة والسعادة بين المعتمرين والمصلين.

امطار غزيرة الان في الحرم المكي الشريف #امطار_مكهpic.twitter.com/UKxqY0Nba8 — علوم الامطار (@UloomAlmtar) January 1, 2022

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، استمرار هطول الأمطار في مناطق الحدود الشمالية ومنطقة مكة المكرمة.

المصدر: وكالات