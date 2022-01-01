الكويت.. وزارة الخارجية تدعو المواطنين لتأجيل سفرهم حفاظا على سلامتهم
AFP
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أهابت وزارة الخارجية الكويتية بكافة المواطنين الراغبين بالسفر في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، تأجيل سفرهم حفاظا على سلامتهم.
وأوضحت الوزارة أن تزايد أعداد المصابين حول العالم يزيد من فرص العدوى والإصابة.
وأضافت أن الإصابات تقود إلى تغير الاشتراطات التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الزيادة ومنها إحتمال فرض الإغلاق العام وعدم انتظام رحلات الطيران أو إلغائها.
وأفادت بأن تلك التطورات ستعرض المسافرين في هذا الوقت إلى مشاكل وصعوبات.
January 1, 2022
المصدر: RT
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