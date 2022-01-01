لجنة كورونا في مصر: البلاد لم تدخل الموجة الخامسة ولا نيّة للإغلاق الكلي (فيديو)

قالت الدكتورة جيهان العسال نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر إنه "لا يمكن الحديث حاليا عن الموجة الخامسة" من جائحة كورونا في البلاد.

وأضافت عبر فضائية "الحدث اليوم" أن "مصر ما زالت في الموجة الرابعة من جائحة كورونا وهناك زيادة في حالات الإصابة على مستوى العالم ولكن هناك انخفاض في أعداد الوفيات وهو المؤشر الأهم".

وأشارت إلى أن 25% من مصابي كورونا يصابون بمتلازمة ما بعد كورونا، وتستمر فترة وتنتهي.

وشددت على أن بروتوكول علاج كورونا في تطور مستمر منذ ظهور الجائحة وفقا للوضع الوبائي، وكل حالة مرضية حسب حالتها يكون لها بروتكول خاص بها.

وأوضحت أن من يصاب بأعراض نزلة برد، عليه أن يعزل نفسه 5 أيام واستشارة الطبيب.

وأوضحت أنه ليس من المنتظر حدوث إغلاق كلي في أي دولة بسبب جائحة كورونا.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري