وسائل إعلام نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي: السلطة الفلسطينية نفذت عملية في جنين بدلا منا

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن جيشه كان يستعد لشن عملية أمنية واسعة في جنين قبل ثلاثة أشهر، لكن إسرائيل مارست ضغوطا على السلطة الفلسطينية حتى نفذت العملية بنفسها.

إقرأ المزيد

أفادت بذلك مساء الجمعة القناة 12 الإسرائيلية، مضيفة أن كوخافي تحدث عن ذلك في غرف مغلقة. ويأتي نشر كلامه في إطار صد الانتقادات التي تعرض لها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بعد لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء.

ونقلت القناة عن كوخافي قوله إن إسرائيل "حفزت أجهزة السلطة الأمنية، عبر التنسيق الأمني المستمر، وهم في نهاية المطاف من دخلوا جنين وعملوا ضد المنظمات الإرهابية هناك، وصادروا وسائل قتالية، واعتقلوا ناشطين كثيرين".

ووفقا للمراسل العسكري للقناة، نير دفوري، فإن "هذه القصة تبرز أهمية الحفاظ على التنسيق الأمني مع الفلسطينيين. هذا هو الموضوع الرئيسي الذي بحثه غانتس وعباس، لفحص كيفية العمل سوية".

المصدر: القناة 12 الإسرائيلية