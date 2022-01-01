سوريا.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات لخارج البلاد

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أمس الجمعة بأن الجهات المختصة أحبطت عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بريف دمشق كانت معدة للتهريب خارج البلاد.

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ونقلت "سانا" عن مصدر في الجهات المختصة قوله: "بعد المتابعة الدقيقة ونصب الكمائن في المناطق المجاورة لجرود القلمون المتاخمة للأراضي اللبنانية، تمت ملاحقة مجموعة من المهربين بحوزتهم حمولات مشبوهة، وصولا لاشتباك معهم بالنيران أدى إلى إلقاء القبض على عدد منهم وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة فيما لاذ آخرون بالفرار باتجاه الحدود اللبنانية".

وأوضح المصدر أن المواد المضبوطة تحتوي على كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون والحشيش، لافتا إلى تحويل المهربين إلى القضاء المختص.

والأربعاء أحبطت الجهات المختصة في درعا عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب عبر الحدود مع الأردن.

المصدر: "سانا"