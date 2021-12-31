السيسي وعقيلته يهنئان المصريين بالعام الجديد

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقيلته السيدة انتصار السيسي المصريين بحلول العام الميلادي الجديد.

وكتب السيسي عبر حسابه في "فيس بوك": "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وأدعو الله تعالى أن يكون عام خير وازدهار وأن يوفقنا لتحقيق لوطننا الغالي مزيدا من التنمية والرقي وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وكل عام وأنتم بخير".

كما هنأت انتصار السيسي عقيلة الرئيس "الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد 2022".

وقالت عبر "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد، الذي نرجو من الله فيه أن يكون عام خير وسلام وأمان واستقرار، وبداية جديدة نستكمل فيها مسيرة العطاء الوطني، وجني ثمار العمل في بناء مستقبل أفضل مفعم بكل مظاهر الرخاء والتنمية والنصر. كل عام وشعب مصر بخير".

المصدر: القاهرة 24