مفوضة حقوق الطفل الروسية: تلقينا حوالي ألف طلب للبحث عن أطفال روس في سوريا

أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا أنها تلقت حوالي 1000 طلب للبحث عن أطفال روس من أبناء مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال سوريا وإعادتهم إلى ذويهم.

وقالت عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "أدرك مدى أهمية قضية نقل الأطفال من سوريا إلى روسيا، حيث تلقينا الآلاف من الطلبات للبحث عن الأطفال في سوريا والعراق".

وبدأت روسيا صيف 2017 إعادة القاصرين من أبناء الدواعش حملة الجنسية الروسية في العراق وسوريا، بتفويض من الرئيس فلاديمير بوتين.

وتمكنت روسيا خلال الفترة المذكورة من إعادة أكثر من 340 طفلا من العراق وسوريا إلى ذويهم في البلاد.

المصدر: "تاس"