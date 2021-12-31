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إيران تعرفت على قارئي القرآن المصريين من خلال خامنئي (فيديو)

الثقافة والفن

إيران تعرفت على قارئي القرآن المصريين من خلال خامنئي (فيديو)
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قال مستشار وزير الثقافة الإيراني محمد علي آذرشب إن اللغة العربية تحتل مكانة كبيرة لدى المرشد الإيراني، علي خامنئي.

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وأوضح مستشار وزير الثقافة الإيراني أن القرآن الكريم يحتل مكانة كبيرة لدى خامنئي، حيث أن أهم مشاغله بعد القضايا السياسية هو القرآن الكريم وقد قدمه "بشكل معاصر وحضاري".

وأشار المستشار إلى أن خامنئي كان أول من نشر القراءات المصرية في إيران، وتعرفت إيران من خلاله على القراء المصريين.

المصدر: إيران بالعربي

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