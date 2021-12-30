إحصاءات: نصف الفلسطينيين في العالم يقيمون في الشتات وأكثر من ثلثهم تحت سن الـ15

أكدت إحصاءات جديدة أن نحو 50% من إجمالي عدد الفلسطينيين يقيمون في الشتات، إما في دول عربية أو أجنبية.

وقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير صدر عنه اليوم الخميس عن أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2021 إجمالي عدد الفلسطيين في العالم بحوالي 14 مليون شخص.

ومن هؤلاء يقيم 5.3 مليون في دولة فلسطين (3.2 مليون شخص في الضفة الغربية و2.1 مليون في قطاع غزة)، و1.7 مليون شخص في داخل إسرائيل (أراضي 1948)، بالإضافة إلى سبعة ملايين شخص في الشتات (6.3 مليون في الدول العربية ونحو 750 ألفا في الدول الأجنبية).

وأشار التقرير إلى أن 38% من المجتمع الفلسطيني تحت سن الـ15.

من جانبها، أشارت دائرة الإحصاء الإسرائيلية، إلى أن عدد سكان الدولة العبرية في العام المنصرم شهد ارتفاعا بـ1.7% وبلغ 9.449 مليون شخص، 73.9% منهم يهود (6.982 مليون شخص) و21.1% عرب (1.995 مليون شخص).

وولد في إسرائيل خلال عام 2021 نحو 184 ألف طفل، 73.8% منهم لدى أمهات يهوديات و23.4% لدى عربيات.

المصدر: RT