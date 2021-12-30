القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى

وجه محافظ القاهرة خالد عبد العال، برفع درجة الاستعداد القصوى من الأحياء وشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، واتخاذ كل الاستعدادات للتعامل مع موجة عدم الاستقرار للطقس.

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وتم رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجهة الطقس السيئ التي من المتوقع أن تشهدها مصر خلال الفترة المقبلة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع التركيز على نشر المعدات بالمحاور ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، وتطهير بالوعات تصريف مياة الأمطار.

من جانبها، أصدرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تعليمات لرؤساء أحياء المنطقة والأجهزة التنفيذية برفع الجاهزية واتخاذ كل التدابير المطلوبة، للتعامل مع أي طارئ، وموجة الطقس السيئ المتوقع أن تضرب القاهرة خلال ساعات.

وشددت نائب محافظ القاهرة، على شركتى مياة الشرب والصرف الصحي والأحياء وهيئة النظافة، متابعة كل الإجراءات والتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة، والتأكد من خطة نشر المعدات وسيارات الشفط والتعامل الفورى مع مياه الأمطار، علاوة على مراجعة إنارة الأعمدة بالشوارع، وغلق أبواب الأعمدة الكهربائية، للحد من أي مخاطر.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مصر منار غانم، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم، بسبب وجود منخفض متعمق في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كم من سطح الأرض، ويتزامن أيضًا مع وجود منخفض على سطح البحر المتوسط.

وأضافت غانم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ بنشاط الرياح وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة نظرا لكونها رياح جنوبية غربية، وتصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة.

ولفتت إلى أن حالة عدم الاستقرار في الطقس تستمر حتى الأحد القادم، وتكون ذروتها غدا الجمعة، كما أن كمية الأمطار يومي السبت والأحد ستكون أقل كثيرا مقارنة بيوم الجمعة، وتظل الأمطار غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر، وخفيفة على بعض المناطق من جنوب الصعيد.

المصدر: الوطن