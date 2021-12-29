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حفل كلاسيكي على ضوء الشموع ليلة رأس السنة في مدينة العلا السعودية

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حفل كلاسيكي على ضوء الشموع ليلة رأس السنة في مدينة العلا السعودية
الصورة من موقع "العلا"
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يشهد موقع الحِجر في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، المسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، حفلا كلاسيكيا على ضوء الشموع ليلة رأس السنة في 31 ديسمبر 2021.

وهذا الحفل الثاني بعد ذلك الذي أقيم في 24 من نفس الشهر، من إنتاج Balich Wonder Studio مجموعة الترفيه الحي، الرائدة في إقامة وإنتاج الاحتفالات والفعاليات والعروض على المستوى العالمي.

وسيعيش الجمهور أجواء سحرية تشكلها مئات الشموع التي تضيء الآثار النبطية المنحوتة قبل أكثر من 2000 عام، تصاحبها خلفية فريدة لاحتفالية موسيقية برفقة عازف البيانو ستيفان لومبارد، وعازف الكمان ديفيد بيستر، وعازف التشيللو دوريت روس، وعازف العود سيمون ستنجل.

وسيتم إضاءة أكثر من 500 شمعة عالية التقنية، تسمح بأنماط رسومية مذهلة من خلال المزج بشكل متناغم مع أشكال الموقع الأثري. وبفضل أحدث التقنيات المستخدمة يمكن للشموع أن تتألق طوال الليل وأن تصل إلى أربعة أضعاف سطوع الشمعة التقليدية دون احتراق أو ذوبان.

المصدر: موقع "العلا"

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