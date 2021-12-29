نجل السبسي عن التحقيق بوفاة والده: عدم توقيعه تعديل قانون الانتخاب ووفاته غيرا الوضع السياسي التونسي

علق حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي على إعلان السلطات عن فتح تحقيق في وفاة والده.

وكتب حافظ السبسي في منشور عبر "فيسبوك": "نحن كعائلة، وباسمي الشخصي نعتبر أن فتح التحقيق في موضوع وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي رحمه الله حتى بعد أكثر من سنتين ونصف شيء إيجابي لمعرفة الحقيقة".

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وأضاف: "من حق الشعب التونسي وعائلته معرفة حقيقة وفاته ما إن كانت طبيعية أم لا، بعد كل ما عشناه من أحداث في تلك المرحلة من تجاذبات وصراعات على السلطة والمعاملة المهينة التي تعرضت لها شخصيا بعد وفاته".

وتابع: "للعلم فإن مغادرتي للوطن كانت غصبا عن إرادتي إذ تم تهديدي ومحاولة إلصاق تهم كيدية لي ولعائلتي، وأعتقد أن هذا كانت له علاقة بملف وفاة والدي لطمس الحقيقة".

وأردف قوله: "لا ننسى أيضا أن عدم توقيع الرئيس الراحل على تعديل القانون الانتخابي الإقصائي ومرضه المفاجئ ثم وفاته قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية غيروا الوضع السياسي كليا في تونس".

وأشار إلى أن "هذه الشكوك" تبقى قائمة، متمنيا أن يزيل التحقيق الضبابية حول وفاة والده.

المصدر: RT