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ليبيا تعلن عن رصد عدد من الإصابات بمتحور "أوميكرون"

أخبار العالم العربي

ليبيا تعلن عن رصد عدد من الإصابات بمتحور
Reuters HAZEM AHMED
مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في ليبيا
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أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض رصد عدد من الإصابات بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا في البلاد، داعيا المواطنين والمقيمين للإسراع بتلقي اللقاح المضاد للفيروس.

وأشار المركز في بيان له إلى أنه تم إجراء اختبار الكشف الخاص بسلالة أوميكرون وتم رصد عدد من الإصابات.

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وأضاف أنه يتابع الوضع الوبائي لمتحور أوميكرون عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع من كثب.

ودعا إلى الالتزام وتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من غسل اليدين وارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات وذلك نظرا لخاصية الانتشار السريع للمتحور.

المصدر: RT

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