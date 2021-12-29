الجيش العراقي يطيح بأربعة من مهربي الآثار غربي البلاد
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة من مهربي الآثار في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "قوة مشتركة من الفوج الأول للواء المشاة الثامن والعشرين لفرقة المشاة السابعة، ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الأنبار، خرجت لتنفيذ واجب أمر قبض وتحري على أربعة متهمين وفق المادة 41 من قانون العقوبات".
وأضافت: "بعد البحث ألقي القبض عليهم، ووجد بحوزتهم مسدس عيار 9 ملم، HS ورمانة هجومية، وقطعة أثرية (مخطوطة)".
وأشارت الوزارة إلى أنها "سلمت المتهمين والمبرزات الجرمية لقسم الجريمة المنظمة في قضاء القائم".
المصدر: RT
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