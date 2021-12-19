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الاستخبارات العراقية تحبط محاولة لاستهداف أرتال تابعة للتحالف الدولي (صور)

أخبار العالم العربي

الاستخبارات العراقية تحبط محاولة لاستهداف أرتال تابعة للتحالف الدولي (صور)
Reuters AHMED SAAD
صورة تعبيرية
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولة استهداف أرتال تابعة للتحالف الدولي جنوبي البلاد.

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وذكرت في بيان صحفي، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين إحداهما مضادة للدروع ومعدة للتفجير على الطريق السريع في محافظة بابل".

الاستخبارات العراقية تحبط محاولة لاستهداف أرتال تابعة للتحالف الدولي (صور)

وأضافت، أن "العبوتين المعدتين للتفجير على رتل تابع للتحالف الدولي، فككت إحداهما من قبل خبير المتفجرات، بينما فجرت الأخرى في مكانها".


المصدر: RT

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