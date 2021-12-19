العراق: إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء ببغداد

استهدف هجوم بصاروخين نوع كاتيوشا فجر الأحد المنطقة الخضراء في وسط بغداد حيث توجد السفارة الأميركية، حسبما أفادت القوات الأمنية العراقية.

وأوضحت القوات الأمنية أن "أحد الصاروخين تمّ إسقاطه، بالجو بواسطة منظومة سيرام" الدفاعية "أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات"، مضيفةً أن الهجوم تسبب بأضرار في سيارتين.

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية باشرت بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق".

يأتي الهجوم قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب القوات القتالية الأجنبية من البلاد.

ونقلت فرانس برس عن مصدر أمني أن أحد "الصاروخين أسقط قرب السفارة الأميركية، بمنظومة "سيرام" الدفاعية فيما سقط الآخر قرب ساحة الاحتفالات الواقعة على بعد نحو 500 متر من السفارة".

وفي الأشهر الأخيرة استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية أو الهجمات بالقنابل بطائرات بدون طيار القوات الأميركية ومصالح أميركية في العراق. ولا يتم تبني هذه الهجمات لكن الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل موالية لإيران.

وأعلن العراق الأسبوع الماضي نهاية "المهام القتالية" لقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على أراضيه، لتصبح مهام تلك القوات محصورة بالتدريب وتقديم المشورة.

وسيبقى نحو 2500 جندي أميركي وألف جندي من قوات التحالف في العراق.

المصدر: ا ف ب