بقفزة حادة.. الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"
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أعلنت السلطات الصحية في الأردن عن رصدها زيادة قياسية بأكثر من 400 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في أراضي المملكة.
أعلنت السلطات الصحية في الأردن عن رصدها زيادة قياسية بأكثر من 400 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في أراضي المملكة.
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