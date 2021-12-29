 
مباشر
عاجل
بقفزة حادة.. الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"

بقفزة حادة.. الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"

أخبار العالم العربي

بقفزة حادة.. الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2gd

أعلنت السلطات الصحية في الأردن عن رصدها زيادة قياسية بأكثر من 400 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في أراضي المملكة.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا