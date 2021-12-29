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مصر.. فقدان 6 صيادين في حادث غرق مركب صيد

أخبار العالم العربي

مصر.. فقدان 6 صيادين في حادث غرق مركب صيد
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
مراكب صيد في مصر
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أفادت وسائل إعلام مصرية بفقدان 6 صيادين بعد تصادم مركبين أدى إلى غرق أحدهما في محافظة كفر الشيخ شمال البلاد.

وأكد الصياد محمد شرابي أن "حادث تصادم بين مركبي صيد (سيدنا الحسين)، من برج البرلس، ومركب (سيف الإسلام) من محافظة دمياط، نتج عنه غرق المركب الأول الذي كان على متنه 9 صيادين من أبناء برج البرلس، وتم إنقاذ ثلاثة فيما لا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين".

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 وأشار إلى أن "الحادث وقع بين محافظتي بورسعيد ودمياط، في منطقة قريبة من حجر أبو الروس".

 

المصدر: "اليوم السابع"

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