مصر.. محافظ أسوان يوقف حركة الملاحة النهرية ويغلق الطرق السريعة بسبب العواصف

وجه محافظ مدينة أسوان المصرية، اللواء أشرف عطية، بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى أدفو شمالا، وإغلاق الطرق السريعة بسبب العاصفة الترابية والأمطار.

وطالب المحافظ إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتا بعد انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار، التي أدت لانخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة المركبات بريا و البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيليا.



وناشد عطية المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، بالإضافة إلى أهمية ألتزام سائقي المركبات والسيارات المختلفة بوقف التحرك والتهدئة للحد من الحوادث المرورية.



وأكد المحافظ على التواصل المستمر من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولا بأول والتي تم تخطر حتى الآن بأي حوادث.

وشهدت أسوان الجمعة حالة من الطقس السيئ ورياح شديدة باردة وسقوط أمطار شديدة لم تشهدها المحافظة منذ عام 2010 وتم قطع الإرسال التليفزيوني والإنترنت المنزلي والكهرباء عن المحافظة.

المصدر: RT