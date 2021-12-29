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حماس: لقاء عباس وغانتس "طعنة للانتفاضة وإضعاف لفلسطين"

أخبار العالم العربي

حماس: لقاء عباس وغانتس
Reuters
محمود عباس الرئيس الفلسطيني وبيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي
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دانت حركة "حماس"، مساء الثلاثاء، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في منزل الأخير بإسرائيل في ضواحي تل أبيب.

وقال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، في سلسلة تغريدات إن "لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مستنكر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني".

وأضاف:" تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة، وتشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة".

وتابع:" هذا السلوك من قيادة السلطة، يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية، ويشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تطبع مع الاحتلال، ويضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع".

المصدر: RT

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