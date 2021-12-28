مصر.. سجن 3 أشخاص 15 يوما احتياطيا بتهمة نشر أخبار كاذبة

أصدرت النيابة العامة في مصر قرارا بسجن 3 أشخاص 15 يوما احتياطيا بتهمة نشر شائعات كاذبة ضد الدولة عبر منابر إعلامية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في مصر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الصادر بحقهم قرار بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات بالقضية، "ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

المصدر: RT