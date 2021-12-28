السيسي: نريد غنى المواطنين وليس دعمهم

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأول مرة عن الدعم المقدم للمواطنين، بعد قراره بعدم إصدار بطاقات التموين الجديدة بالنسبة للمتزوجين حديثا لأكثر من فردين.

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وقال الرئيس المصري: "عاوزين نغني الناس مش الناس تاخد دعم كل شوية وخلاص ومننهضش.. أوعوا تفتكروا رقم الـ 62 مليار تكلفة فروق الفوائد لدعم المشروعات اتحط من غير تكلفة على الدولة".

وأوضح: "عاوزين نغني الناس ..مش الناس تاخد كل شوية دعم وخلاص..كان ممكن نضيف الدعم للتموين..ولكن ده دعم لتوفير فرص العمل".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد تعليقا على كلمة وزير الزراعة: "المواطن أنا مش عاوز منه حاجة.. أنا عاوز أديله وأغنيه.. إحنا سوق متواضع لأن اللى بينتج الفدان 40 طنا لما يجبله 60-70 طنا لا بقى.. وطب وعلى مستوى المساحة كلها".

المصدر: وسائل إعلام مصرية