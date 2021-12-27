وزير الخارجية الإيطالي يزور تونس يوم غد الثلاثاء

يجري وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يوم غد الثلاثاء زيارة إلى تونس، تتضمن سلسلة من اللقاءات المؤسسية بدءا بنظيره عثمان الجرندي.

وحسب الخارجية الإيطالية، فمن المقرر أن يلتقي دي مايو رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي أرسل في أبريل 2020 فريقا من الأطباء والممرضات لمساعدة مقاطعة لومبارديا (شمال إيطاليا) في مواجهة الموجة الأولى من كوفيد -19.

وقالت الخارجية إن "دي مايو سيجتمع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودين رمضان، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تونس".

المصدر: وكالة "آكي"