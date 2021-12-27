مصر.. فيديو صادم يسبب ضجة كبيرة والأمن يتحرك بشكل عاجل

تحاول قوات الأمن المصرية بشكل عاجل من خلال مباحث القاهرة، ضبط لص يستقل دراجة بخارية، قام بسحل طالبتين وسيدة أثناء محاولته سرقة هاتف محمول من أحداهما بمدينة حلوان.

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ورصدت الأجهزة الأمنية فيديو متداول على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، يرصد لحظة قيام لص بمحاولة خطف هاتف محمول من طالبتين أثناء سيرهما باحدي الشوارع بمدينة حلوان، وعقب محاولته الفرار اشتبكت حقيبة إحدى الفتاتين في الدراجة النارية وقام اللص بسحلهما وحاولت سيدة التصدي لانقاذ الفتاتين وسحلها هي الأخري.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم أحمد فرج من جهودها لضبط المتهم.

المصدر: أخبار اليوم