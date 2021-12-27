جريمة مأساوية تهز مصر

شهدت منطقة كرموز غرب الاسكندرية في مصر جريمة مأسوية، حيث قام سائق مذبحة بالتعدى على جيرانه بسلاح أبيض (سكين كبير) ما أدى إلى مقتل ربة منزل وإصابة 4 آخرين.

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وتبين من التحريات أن المتهم قام بالاعتداء على جيرانه بالطابق السادس ما أدى لمقتل سعدية محمد (65 سنة) ربة منزل، وإصابة أبنائها عزة مرسي (36 سنة)، أميرة مرسي (32 سنة) وسيد مرسى (24 سنة). ثم اعتدى على ربة منزل بالشقة المواجهة تدعى حنان محمود (40 سنة).

وألقى القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهم منفصل عن زوجته ويعيش بمفرده.

وأفادت التحريات المبدئية أن المتهم سبق علاجه نفسيا، وتم إحضار التقارير الطبية للمصابين وتوجه عضو من النيابة العامة لسؤال المصابين بالمستشفى والتحفظ على السلاح المستخدم بالحادث.

المصدر: المصري اليوم