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الداخلية المصرية تكشف تفاصيل جريمة مروعة هزت الإسكندرية

أخبار العالم العربي

الداخلية المصرية تكشف تفاصيل جريمة مروعة هزت الإسكندرية
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل إقدام شاب على قتل والده ذبحا في مدينة الإسكندرية، حيث أوضحت أن الجاني يعاني من مرض نفسي.

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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد: "ورد لإدارة البحث الجنائي من أهالي (منطقة كرموز) بقيام أحد المواطنين بقتل والده، حيث شاهد الأهالي المتهم يحمل سكينا ويده ملطخة بالدماء، قبل أن يلوذ بالفرار".

وأضاف البيان أن فريقا من البحث الجنائي "تحرك إلى المنطقة، وتأكد من قيام الشاب (26عاما)، وهو مريض نفسيا، بذبح الضحية (س. م) ( 65عاما) وفصل رأسه عن جسد، بعد نشوب شجار بينهما".

وأشار البيان إلى أن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية "يواصل البحث لضبط المتهم، وهو مطلوب فى قضايا قتل عمد، وشروع فى قتل".

المصدر: وزارة الداخلية المصرية

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