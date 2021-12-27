مصر.. محافظة تواجه موجة غير مسبوقة

أعلنت وسائل الإعلام المصرية تعرض محافظة أسيوط في صعيد مصر إلى موجه صقيع غير مسبوقة، حيث وصبلت درجة برودة الجو إلى 2 درجة مئوية.

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وتضرب محافظة أسيوط موجة صقيع مستمرة منذ أسبوعـ، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية متابعة حالة الطقس.

ووجه محافظة أسيوط عصام سعد بالاستعداد لطوارئ أمطار فصل الشتاء ولمواجهة الازمات والطوارئ وأية سيول أو أمطار محتملة مجابهة أخطار السيول والأمطار وسوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء والتي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية.

وتابع استعدادات المراكز والقرى بتطهير مخرات السيول، والتأكد من جاهزية مسارات مخرات السيول لتصريف المياه الزائدة وتوجيه الإدارات العامة للقيام بأعمال التطهير للترع والمصارف وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات بالإضافة إلى التأكد من جاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل وذلك ضمن خطة مواجهة الكوارث والأزمات بالمحافظة بالتنسيق مع كفة الجهات التنفيذية فى إدارة الأزمة.

وأوضح المحافظ انه تم اتخاذ عدة إجراءات تحسباً لهطول أمطار غزيرة أو سيول منها رفع استعداد وتوزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والاطفاء بالاماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات.

وطالب محافظ أسيوط بإخطار الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات.

المصدر: أخبار اليوم