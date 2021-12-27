مصر.. القبض على مواطن بحوزته كنز ضخم

تمكنت القوات الأمنية في مصر من ضبط سائق في أسوان بحوزته عدد كبير من القطع الذهبية، بالإضافة إلى مادة الزئبق.

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ووفقا لقوات الأمن عثر بحوزة هذا الشخص على 154 قطعة ذهبية مختلفة تزن نحو 50 كغم، و3 أسطوانات تحتوي بداخلها على مادة الزئبق تزن نحو 100 كغم، وعلى مبلغ مالي.

وبمواجهته، أقر بقيامه بالتنقيب العشوائي عن خام الذهب دون تصريح، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحويل القضية إلى النيابة العامة.

المصدر: القاهرة 24