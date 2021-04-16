الأمن المصري يضبط متهمين بحوزتهم أطنان من خام الذهب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان في مصر، اليوم الجمعة، من ضبط أجولة حجارة يستخرج منها خام الذهب.

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وأوضح البيان الصحفى لمديرية أمن أسوان، أنه في مجال التنقيب عن خام الذهب، تم ضبط 3 متهمين، وسيارتين، و220 جوالا تزن حوالي 8 أطنان من حجارة يستخرج منها الذهب، و5 هيلتي، ومولدة كهرباء، و2 أسطوانة بوتاجاز، وبطارية سيارة. وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الواقعة.

وتابع البيان، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن 400 غرام، و130 غراما من الحشيش. وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 704 أحكام على النحو التالي: 2 جنايات، و153 حكم حبس جزئي، و30 حكم حبس مستأنف، و360 حكم غرامات، و159 حكم مخالفات.

المصدر: اليوم السابع